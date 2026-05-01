Sarbazan

La Passem 2026

Sarbazan Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-07 19:00:00

fin : 2026-05-07

Date(s) :

2026-05-07

Sarbazan s’anime pour accueillir la 4ème édition de LA PASSEM, la grande course de relais en faveur de la langue occitane ! Que vous soyez coureurs, supporters ou simplement gourmands, rejoignez-nous pour une soirée festive au cœur du bourg.

Sarbazan s’anime pour accueillir la 4ème édition de LA PASSEM, la grande course de relais en faveur de la langue occitane ! Que vous soyez coureurs, supporters ou simplement gourmands, rejoignez-nous pour une soirée festive au cœur du bourg.

Le programme de la soirée

-19h ouverture des festivités avec les danses traditionnelles de l’Association Culturelle.

– A partir de 19h30 rassemblement pour la course. Moment fort avec la participation des enfants de l’école primaire qui prendront le relais pour porter haut les couleurs de Sarbazan !

– 20h00 le Comité des fêtes vous attend au bourg pour l’ouverture de la buvette et des grillades.

Venez nombreux encourager les relayeurs et partager ce moment de partage et de culture ! .

Sarbazan 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 84 37 57 79

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English : La Passem 2026

Sarbazan comes alive to welcome the 4th edition of LA PASSEM, the great relay race in support of the Occitan language! Whether you’re a runner, a supporter or simply a gourmet, join us for a festive evening in the heart of the village.

L’événement La Passem 2026 Sarbazan a été mis à jour le 2026-05-02 par OT Landes d’Armagnac