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La Passem Animations musicales et danses Laruns

La Passem Animations musicales et danses Laruns

La Passem Animations musicales et danses Laruns samedi 11 avril 2026.

Adresse : Place de la Mairie

Ville : 64440 Laruns

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : 2026-04-11T09:00:00

Fin : 2026-04-11T13:00:00

Heure de début : 09:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Laruns

La Passem Animations musicales et danses

Place de la Mairie Laruns Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-11 09:00:00
fin : 2026-04-11 13:00:00

Date(s) :
2026-04-11

Stand de la passem aux marchés de Laruns et Arudy
Vente de tee shirt et autres produits de la Passem au profit de l’association LIGAMS
Animation musicale et danses   .

Place de la Mairie Laruns 64440 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 08 35 71 68 

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English : La Passem Animations musicales et danses

L’événement La Passem Animations musicales et danses Laruns a été mis à jour le 2026-04-02 par OT Vallée d’Ossau Pyrénées

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