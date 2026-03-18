La Passem | Apéro folklorique Salle Mosaïque Saint-André-de-Seignanx

La Passem | Apéro folklorique

Salle Mosaïque Allée de Camiade Saint-André-de-Seignanx Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-19

fin : 2026-04-19

Date(s) :

2026-04-19

Dans le cadre de La Passem, rendez-vous au salon de printemps (acteurs locaux, créateurs, artisans, associations…) devant la salle Mosaïque.

Parenthèse de partage gascon autour de danses folkloriques présentées par les Bergers du Seignanx et sautillées avec eux et d’un apéro convivial. .

Salle Mosaïque Allée de Camiade Saint-André-de-Seignanx 40390 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 58 37 31 17

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English : La Passem | Apéro folklorique

L’événement La Passem | Apéro folklorique Saint-André-de-Seignanx a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Seignanx