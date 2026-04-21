La Passem Salle Maurice Dufau Bélus

Bélus

La Passem

Salle Maurice Dufau 73 Route de Belair Bélus Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-08

fin : 2026-05-08

Date(s) :

2026-05-08

A l’occasion du passage de la Passem, (course au bénéfice de la Culture gasconne) la municipalité de Belus propose une soirée thématique, autour de la salle Maurice Dufau. 18h jeux de plateaux et quilles, animés par Rachel Lahiton et des bénévoles, de la fédération des Foyers ruraux landais.

A l’occasion du passage de la Passem, (course au bénéfice de la Culture gasconne) la municipalité de Belus propose une soirée thématique, autour de la salle Maurice Dufau. 18h jeux de plateaux et quilles, animés par Rachel Lahiton et des bénévoles, de la fédération des Foyers ruraux landais, 20h30 bal gascon avec le duo killian Coron Martin Lassouque. Restauration sur place avec food truck local et paysan, Landes Événements de Hinx. .

Salle Maurice Dufau 73 Route de Belair Bélus 40300 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 73 10 28

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English : La Passem

To mark the passage of the Passem (a race in aid of Gascon culture), the municipality of Belus is organizing a themed evening in the Salle Maurice Dufau. 6pm board games and skittles, hosted by Rachel Lahiton and volunteers from the Landes Foyers Ruraux federation.

L’événement La Passem Bélus a été mis à jour le 2026-04-21 par OT Pays d’Orthe et Arrigans