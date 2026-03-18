La Passem | Concert ADI’JAZZ place Richard Feuillet Ondres

La Passem | Concert ADI’JAZZ

place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Depuis 2021, Adi’jazz joue un jazz traditionnel entraînant, décliné en Gascon.

François Petit, saxophone ténor et chœur, Mathieu Legras, guitare, Jean-Pierre Curdi, trombone et chant et Nicolas Thévenin, contrebasse, ont envie de partager les valeurs du Midi amitié, allégresse, bon repas, le verbe haut et la belle musique. Les compositions sont de Louis Armstrong, Duke Ellington…. Les paroles en gascon sont écrites ou traduites par JP Curdi, JC Ulian .

Billetterie Office de Tourisme du Seignanx .

place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 6 25 31 16 79

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English : La Passem | Concert ADI’JAZZ

L’événement La Passem | Concert ADI’JAZZ Ondres a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Seignanx