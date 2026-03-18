La Passem | Grande journée trad ! place Richard Feuillet Ondres

La Passem | Grande journée trad !

place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres Landes

Tarif : 0 – 0 – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-12

fin : 2026-04-12

Date(s) :

2026-04-12

Dans le cadre de La Passem, course relais pour la langue gasconne qui traversera le Seignanx le 9 mai, plusieurs animations sont prévues, dont une grande journée trad’. .

place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19

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English : La Passem | Grande journée trad !

L’événement La Passem | Grande journée trad ! Ondres a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Seignanx