La Passem | Grande journée trad ! place Richard Feuillet Ondres
La Passem | Grande journée trad ! place Richard Feuillet Ondres dimanche 12 avril 2026.
La Passem | Grande journée trad !
place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres Landes
Tarif : 0 – 0 – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-12
fin : 2026-04-12
Date(s) :
2026-04-12
Dans le cadre de La Passem, course relais pour la langue gasconne qui traversera le Seignanx le 9 mai, plusieurs animations sont prévues, dont une grande journée trad’. .
place Richard Feuillet Salle Capranie Ondres 40440 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 45 19 19
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English : La Passem | Grande journée trad !
L’événement La Passem | Grande journée trad ! Ondres a été mis à jour le 2026-03-14 par OT Seignanx