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La Passem Montardon

La Passem Montardon

La Passem Montardon samedi 2 mai 2026.

Ville : 64121 Montardon

Département : Pyrénées-Atlantiques

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 10:00:00

Tarif : 0 0 0 Gratuit

Montardon

La Passem

Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 10:00:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Course relais pour la langue occitane.
10h/11h venez avant la Passem vous échauffer en famille au Laaps’Art. Imitez les gestes des sportifs et amusez-vous avec les œuvres d’art.
13h25 n°440. Départ du premier coureur au chemin Soum de coste.
13h30 n°441. Passage du relais au 2ème coureur Côte de la mairie.
13h37 n°442. Passage du relais au 3ème coureur école de musique.   .

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 22 63 

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English : La Passem

L’événement La Passem Montardon a été mis à jour le 2026-04-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran

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