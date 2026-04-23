Montardon

La Passem

Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 10:00:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Course relais pour la langue occitane.

10h/11h venez avant la Passem vous échauffer en famille au Laaps’Art. Imitez les gestes des sportifs et amusez-vous avec les œuvres d’art.

13h25 n°440. Départ du premier coureur au chemin Soum de coste.

13h30 n°441. Passage du relais au 2ème coureur Côte de la mairie.

13h37 n°442. Passage du relais au 3ème coureur école de musique. .

Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 22 63

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English : La Passem

L’événement La Passem Montardon a été mis à jour le 2026-04-23 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran