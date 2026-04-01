La Passem Sault-de-Navailles
La Passem Sault-de-Navailles jeudi 30 avril 2026.
Sault-de-Navailles
La Passem
Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-30 17:15:00
fin : 2026-04-30
Date(s) :
2026-04-30
La Passem est une course pour la langue occitane, l’objectif est de sensibiliser le grand public à la transmission de la langue et de la culture gasconne.
Au programme
Départ au fronton pour le défilé jusqu’à la place des arènes, animation avec les enfants, défilé en musique, danses, jeux, et chants avec Les 15 amics. .
Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 50 44
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English : La Passem
L’événement La Passem Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn
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