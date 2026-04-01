Sault-de-Navailles

La Passem

Sault-de-Navailles Pyrénées-Atlantiques

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-30 17:15:00

fin : 2026-04-30

Date(s) :

2026-04-30

La Passem est une course pour la langue occitane, l’objectif est de sensibiliser le grand public à la transmission de la langue et de la culture gasconne.

Au programme

Départ au fronton pour le défilé jusqu’à la place des arènes, animation avec les enfants, défilé en musique, danses, jeux, et chants avec Les 15 amics. .

Sault-de-Navailles 64300 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 67 50 44

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English : La Passem

L’événement La Passem Sault-de-Navailles a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Coeur de Béarn