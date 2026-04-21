Sauvagnon

La Passem

Place du Champ de Foire Sauvagnon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 13:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

La Passem, une course en relai emblématique à travers l’Occitanie qui cette année va parcourir 2 000 km de Bedous à Anglet ! Passage vers 14h30.

Au programme des chants avec les groupes Chantons sous la Douche de Sauvagnon et Cantar per Cantar d’Uzein et les enfants de la classe Occitan de Sauvagnon.

Spectacle et initiation du groupe des Pastous et Pastourette d’Aurice (groupe d’échassier des Landes). Quilles de 6, buvette sur place et vente de gâteaux.

Venez encourager les coureurs et célébrer l’occitan avec nous ! .

Place du Champ de Foire Sauvagnon 64230 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 5 59 33 11 91

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English : La Passem

L’événement La Passem Sauvagnon a été mis à jour le 2026-04-21 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran