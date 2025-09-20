La Passerelle JEP 2025 Buchères

La Passerelle JEP 2025

La Passerelle JEP 2025 Buchères samedi 20 septembre 2025.

La Passerelle JEP 2025

La Passerelle Buchères Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21

Date(s) :
2025-09-20

>> Visite libre
Samedi 14h-18h

>> Exposition
Photos et documentation sur les fouilles archéologiques réalisées à Buchères
Samedi 14h-18h

>> Projection
Vidéos sur les fouilles archéologiques de Buchères
Samedi 14h30-17h30

>> Exposition Architecture et Urbanisme, 1950 1990
Exposition itinérante en extérieur en partenariat avec le service Objectif Patrimoine de Troyes Champagne Métropole
Samedi et dimanche 10h-18h   .

La Passerelle Buchères 10800 Aube Grand Est +33 3 25 41 80 17  commune.bucheres10@wanadoo.fr

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement La Passerelle JEP 2025 Buchères a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne