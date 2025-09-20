La Passerelle JEP 2025 Buchères
La Passerelle JEP 2025 Buchères samedi 20 septembre 2025.
La Passerelle JEP 2025
La Passerelle Buchères Aube
Tarif : – – Eur
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-09-20
fin : 2025-09-21
Date(s) :
2025-09-20
>> Visite libre
Samedi 14h-18h
>> Exposition
Photos et documentation sur les fouilles archéologiques réalisées à Buchères
Samedi 14h-18h
>> Projection
Vidéos sur les fouilles archéologiques de Buchères
Samedi 14h30-17h30
>> Exposition Architecture et Urbanisme, 1950 1990
Exposition itinérante en extérieur en partenariat avec le service Objectif Patrimoine de Troyes Champagne Métropole
Samedi et dimanche 10h-18h .
La Passerelle Buchères 10800 Aube Grand Est +33 3 25 41 80 17 commune.bucheres10@wanadoo.fr
English :
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La Passerelle JEP 2025 Buchères a été mis à jour le 2025-09-12 par Office de Tourisme Troyes la Champagne