La Passerelle JEP 2025 Buchères

>> Visite libre

Samedi 14h-18h



>> Exposition

Photos et documentation sur les fouilles archéologiques réalisées à Buchères

Samedi 14h-18h



>> Projection

Vidéos sur les fouilles archéologiques de Buchères

Samedi 14h30-17h30



>> Exposition Architecture et Urbanisme, 1950 1990

Exposition itinérante en extérieur en partenariat avec le service Objectif Patrimoine de Troyes Champagne Métropole

Samedi et dimanche 10h-18h .

La Passerelle Buchères 10800 Aube Grand Est +33 3 25 41 80 17 commune.bucheres10@wanadoo.fr

