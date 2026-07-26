La passeyade biarnèse SALLE JEAN MADAUNE Bénéjacq

Informations pratiques

Bénéjacq

La passeyade biarnèse

SALLE JEAN MADAUNE 3 Impasse Camors Bénéjacq Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-08-16 07:00:00

fin : 2026-08-16 16:00:00

Date(s) :

2026-08-16

Cette année encore, de nouveaux parcours sont à découvrir lors de cette 12ème édition de La Passeyade. Une nouveauté cette année un parcours Gravel de 70km ! Le club de l’UCB vous a encore concocté de superbes tracés qui emprunteront les plus beaux singles du bois de Bénéjacq et du coteau du chemin Henri 4. Les bénévoles vous accueilleront dans une bonne ambiance en particulier sur les ravitaillements gourmands.

Inscription sur place à partir de 7h ou bien en ligne sur Hello Asso

Au programme 3 parcours de VTT, 1 parcours Gravel et 2 parcours de marche.

VTT 52km (1400m+) pour les plus affûtés

VTT 33km (950m+) pour les sportifs

VTT 23km (400m+) en loisir ou en famille

GRAVEL 70km (1000m+) pour les aventuriers

Marche 8km ou 13km

Départs à partir de 7h30.

12h, buvette et repas à l’Estanquet tenu par le Bénéjacq Olympique avec animation musicale.

On vous attend nombreux ! .

SALLE JEAN MADAUNE 3 Impasse Camors Bénéjacq 64800 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 43 39 03 94 contact.ucb@orange.fr

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English : La passeyade biarnèse

L’événement La passeyade biarnèse Bénéjacq a été mis à jour le 2026-07-26 par Office de Tourisme Communautaire du Pays de Nay