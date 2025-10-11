LA PASSION CATHARE Villemoustaussou
LA PASSION CATHARE Villemoustaussou samedi 11 octobre 2025.
LA PASSION CATHARE
Villemoustaussou Aude
Tarif : 6 – 6 – EUR
Début : 2025-10-11 21:00:00
fin : 2025-10-11
2025-10-11
La Passion Cathare chantée par Antoine Garrido. C’est à un voyage historique que nous convie Antoine Garrido avec un spectacle remarquable pour raconter l’histoire de la région
en chansons, avec des textes bien travaillés sous forme d’un opéra rock.
Maxime Pissane Récit, Vielle à roue, Flute, chœur , Laetitia Jollet Piano, claviers, Chœur
Eric Bois Guitares, Basse, Chœur
Michel Géronimo Batterie, Percussions, chœu.
Villemoustaussou 11620 Aude Occitanie +33 6 44 02 38 24 circulanim@gmail.com
English :
La Passion Cathare sung by Antoine Garrido. Antoine Garrido takes us on a journey through history with a remarkable show that tells the story of the region
in song, with well-crafted lyrics in the form of a rock opera.
Maxime Pissane: Narration, Vielle à roue, Flute, ch?ur , Laetitia Jollet: Piano, keyboards, Ch?ur
Eric Bois: Guitars, bass, backing vocals
Michel Géronimo Drums, Percussion, backing vocals.
German :
Die Passion der Katharer, gesungen von Antoine Garrido. Antoine Garrido lädt uns zu einer historischen Reise ein, indem er die Geschichte der Region in einer bemerkenswerten Show erzählt
in Liedern, mit gut ausgearbeiteten Texten in Form einer Rockoper.
Maxime Pissane: Erzählung, Drehleier, Flöte, Ch?ur , Laetitia Jollet: Klavier, Keyboards, Ch?ur
Eric Bois: Gitarren, Bass, Ch?ur
Michel Géronimo: Schlagzeug, Perkussion, Ch?u.
Italiano :
La Passion Cathare cantata da Antoine Garrido. Antoine Garrido ci accompagna in un viaggio attraverso la storia con uno spettacolo straordinario che racconta la storia della regione con le canzoni
in una canzone, con un testo ben fatto in forma di opera rock.
Maxime Pissane: narrazione, ghironda, flauto, voce secondaria, Laetitia Jollet: pianoforte, tastiere, voce secondaria
Eric Bois: Chitarre, basso, voci di sottofondo
Michel Géronimo: Batteria, percussioni, cori.
Espanol :
La Passion Cathare cantada por Antoine Garrido. Antoine Garrido nos lleva de viaje a través de la historia con un espectáculo extraordinario que cuenta la historia de la región en canciones
en canciones, con letras bien elaboradas en forma de ópera rock.
Maxime Pissane: Narración, zanfona, flauta, coros , Laetitia Jollet: Piano, teclados, coros
Eric Bois: Guitarra, bajo, coros
Michel Géronimo: Batería, percusión, coros.
