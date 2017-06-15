La Passion Celtique Ar Basion Vras Rue Henri Provostic Ploudalmézeau

La Passion Celtique Ar Basion Vras

Rue Henri Provostic Eglise St-Pierre et St-Vincent Ferrier Ploudalmézeau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-03-28 15:00:00

fin : 2026-03-29 16:30:00

Date(s) :

2026-03-28 2026-03-29

Inspiré des scènes des calvaires de pierres de la région.

Écrit et mis en scène par Goulc’han Kervella

Musique Christian Desbordes accompagné de la Chorale du Bout du Monde.

La Passion Celtique, créée par la compagnie AR VRO BAGAN, en 1991, est une évocation de la vie de Jésus, de son entrée à Jérusalem jusqu’à la descente de croix. Elle s’inspire des mystères médiévaux, des versions populaires de la passion et des calvaires bretons qui ont conservé dans la pierre les images du Grand Mystère de Jésus Christ.

Pour l’écrire, Goulc’han Kervella s’est beaucoup inspiré des scènes des calvaires de pierre de la région.

Les différents tableaux comme la musique de Christian Desbordes vous font vivre une Passion du Christ dont la Bretagne a su se saisir et faire sienne, une Passion enracinée et gravée dans la pierre, figée et pourtant si vivante. .

Rue Henri Provostic Eglise St-Pierre et St-Vincent Ferrier Ploudalmézeau 29830 Finistère Bretagne

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English : La Passion Celtique Ar Basion Vras

L’événement La Passion Celtique Ar Basion Vras Ploudalmézeau a été mis à jour le 2026-02-25 par OT IROISE BRETAGNE