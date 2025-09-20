La Passion VERRE : un voyage au fil du temps avec Aure, maître- artisan verrier Atelier d’arts verriers Aure de Col’Aure la vie – Prades Prades

La Passion VERRE : un voyage au fil du temps avec Aure, maître- artisan verrier
20 et 21 septembre
Atelier d'arts verriers Aure de Col'Aure la vie – Prades
Ardèche

. 6 personnes à la fois maximum, pas d’enfant en-dessous de 8ans.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T10:00:00 – 2025-09-20T12:00:00

Fin : 2025-09-21T14:00:00 – 2025-09-21T18:00:00

La Passion VERRE.: un voyage au fil du temps !…

Partage et démonstration

De la décoration d’un espace verrier à la création d’objets décoratifs, des arts de la table aux sculptures abstraites ou figuratives, et même jusqu’à l’Upcycling: Venez découvrir quelques-unes des nombreuses techniques utilisées à l’atelier pour créer selon le projet et la création envisagée, et faire jouer les couleurs avec la lumière!

.Vitrail au plomb, Tyffany, peinture sur verre, films, collages UV… .Fusing, horizontal ou vertical, émaillage, sablage, thermoformage, … .Upcycling: récupération des résidus de four industriel ou artisanal, transfor- mation, recyclage…

Atelier d’arts verriers Aure de Col’Aure la vie – Prades 40, Chemin de Sausse 07380 Prades Prades 07380 Sausse Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes 06 69 95 90 20 https://www.colaurelavie.com L’atelier est installé le petit hameau de Sausse, dans le garage initialement prévu de la maison, face aux montagnes d’Ardèche. Parking autorisé gracieusement pour l’évènement en contrebas sur la gauche. Contourner les maisons: l’atelier se trouve sur une légère montée, à droite. Sonnette à l’entrée.

Journées européennes du patrimoine 2025

LAURE RONDEAU