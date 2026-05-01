La Pastasciutta Antifascista de Casa Cervi Avenue Raimu Marseille 14e Arrondissement

Marseille 14e Arrondissement

La Pastasciutta Antifascista de Casa Cervi

Vendredi 29 mai 2026 de 20h à 23h. Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 17 – 17 – 17 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-29 20:00:00

fin : 2026-05-29 23:00:00

Date(s) :

2026-05-29

Fin mai, le public du ZEF ne sera plus uniquement spectateur il devient hôte, convive gourmand et complice du spectacle qui se transformera en grande tablée vivante, un espace où l’on partage des récits et un plat de pâtes.

Le ZEF présente La Pastasciutta antifasciste de Casa Cervi par Floriane Facchini une épopée culinaire qui retrace l’histoire d’une famille qui, en 1943, prépara des pâtes pour tout leur village (un geste alors interdit sous le régime fasciste) afin de célébrer la chute de Mussolini.







Atravers un spectacle en deux temps, porté par un groupe de sfogline (les faiseuses de pâtes), mêlant récit et dégustation, la pièce revient sur ce pan méconnu de l’histoire de l’Italie pour transmettre un message de lutte. .

Avenue Raimu 13014 Marseille 14e Arrondissement 13014 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 11 19 20

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English :

At the end of May, ZEF audiences will no longer be mere spectators: they will become hosts, gourmet guests and accomplices to the show, which will be transformed into a large living table, a space for sharing stories and a plate of pasta.

L’événement La Pastasciutta Antifascista de Casa Cervi Marseille 14e Arrondissement a été mis à jour le 2026-05-20 par Office Métropolitain de tourisme et des congrès de Marseille