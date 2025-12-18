La pastorale 20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini Cassis
Les dimanches 28 décembre 2025 et 25 janvier 2026, venez assister à la Pastorale à 18h30 au Centre Culturel de Cassis.
Créée en 1844 par Antoine Maurel, voilà 181 ans que cette ancêtre des comédies musicales nous régale ! Parlé, chanté en Provençal Marseillais, le voyage proposé est chaque année renouvelé. Il s’enracine tellement dans notre vie quotidienne. La vie n’est-elle pas un cheminement permanent ?
Les émotions sont traversées et notre Dimension Sacrée réveillée ! A voir et à revoir sans modération aucune ! .
20, Avenue Docteur Emmanuel Agostini 20 Avenue Du Dr E. Agostini Cassis 13260 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 01 77 73 accueil@centreculturelcassis.com
On Sundays, December 28, 2025 and January 25, 2026, join us for the Pastorale at 6:30pm at the Centre Culturel de Cassis.
