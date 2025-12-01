La Pastorale Crèche Provençale Théâtre de Pertuis Pertuis

La Pastorale Crèche Provençale

Samedi 20 décembre 2025 de 16h à 17h30. Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis Vaucluse

Début : 2025-12-20 16:00:00

fin : 2025-12-20 17:30:00

2025-12-20

La pastorale est une représentation théâtrale chantée et parlée en provençal de la célébration de la Nativité.

La nuit de Noël, tout le peuple provençal, les bras chargé de cadeaux, se rend à Bethléem-du-Luberon pour célébrer la naissance de l’enfant Jésus.

Les 35 comédiens amateurs en costumes traditionnels vont vous faire découvrir de manière humoristique cette incroyable naissance. Et à l’issue de la représentation, ils vous invitent à les accompagner pour la Pegoulado ( déambulation aux flambeaux, avec chants de Noël provençaux) jusqu’au parking de la Dévalade où un conte sons, lumières et pyrotechnique est proposé par la Direction des Affaires Culturelles.

Le défilé se poursuit vers la Maison de la culture, où Li Reguignaire dóu Luberoun commentent les rituels de Noël en Provence et la soirée se clôturera autour des 13 desserts à partager. .

Théâtre de Pertuis 90 boulevard Victor Hugo Pertuis 84120 Vaucluse Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 79 73 53 theatredepertuis@mairie-pertuis.fr

English :

The pastorale is a sung and spoken theatrical representation in Provençal of the celebration of the Nativity.

German :

Die Pastorale ist eine gesungene und gesprochene theatralische Darstellung der Feier der Geburt Christi in provenzalischer Sprache.

Italiano :

La pastorale è una rappresentazione teatrale cantata e parlata in provenzale della celebrazione della Natività.

Espanol :

La pastorale es una representación teatral cantada y hablada en provenzal de la celebración de la Natividad.

L’événement La Pastorale Crèche Provençale Pertuis a été mis à jour le 2025-08-26 par Office de Tourisme de Pertuis