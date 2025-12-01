La Pastorale de Noël de Marc-Antoine Charpentier Église protestante Saint-Jean de Paris paris

De 1684 à 1686, Marc-Antoine Charpentier offrit chaque année une pastorale à sa protectrice, Marie de Lorraine. Avec la mort du petit Louis-Joseph, dernier héritier la lignée, la figure de l’Enfant Jésus allait prendre une place centrale dans les dévotions des Guise.

Nées de ce contexte, les pastorales et antiennes de ce programme sont à la croisée des genres profane et sacré du populaire et du savant. Le mystère de la naissance y est évoqué avec un mélange de naïveté et de gravité qui émeut profondément.

Avec la participation des élèves de :

Caroline Pelon, chant baroque

Marie Labrousse, clavecin

Garance Boizot, viole de gambe

Julien Martin, flûte à bec

Jean Bregnac, traverso

Bérangère Maillard, violon baroque

Andreyev Elena, violoncelle baroque

Le département de musique ancienne du conservatoire Erik Satie présente en concert La Pastorale de Noël de Marc-Antoine Charpentier

Le mardi 16 décembre 2025

de 19h30 à 21h00

gratuit

Les évènement du conservatoire sont gratuits et en accès libre dans la limite des places disponibles.

Réservation à l’adresse : DAC-CMA7Communication@paris.fr

Tout public.

Église protestante Saint-Jean de Paris 147 rue de Grenelle 75007 paris