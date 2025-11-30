La Pastorale de Noël Lisieux
La Pastorale de Noël
Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux Calvados
Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30 19:30:00
2025-11-30
Concert participatif Noëls et Chants populaires
Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie amisdesorgues.lisieux@gmail.com
English : La Pastorale de Noël
Participatory concert Christmas carols and folk songs
German : La Pastorale de Noël
Mitmachkonzert Weihnachten und Volkslieder
Italiano :
Concerto partecipativo Canti natalizi e canzoni popolari
Espanol :
Concierto participativo villancicos y canciones populares
