La Pastorale de Noël Lisieux dimanche 30 novembre 2025.

Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux Calvados

Début : 2025-11-30 17:00:00
fin : 2025-11-30 19:30:00

Date(s) :
2025-11-30

Concert participatif Noëls et Chants populaires
Concert participatif Noëls et Chants populaires   .

Cathédrale Saint-Pierre de Lisieux Lisieux 14100 Calvados Normandie   amisdesorgues.lisieux@gmail.com

English : La Pastorale de Noël

Participatory concert Christmas carols and folk songs

German : La Pastorale de Noël

Mitmachkonzert Weihnachten und Volkslieder

Italiano :

Concerto partecipativo Canti natalizi e canzoni popolari

Espanol :

Concierto participativo villancicos y canciones populares

