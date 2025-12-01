La Pastorale d’Yvan Audouard Saint-Rémy-de-Provence

La Pastorale d’Yvan Audouard

Samedi 20 décembre 2025.

Deux représentations

• 17h30

• 19h30.

Sous réserve de conditions météo favorables. Place Favier Saint-Rémy-de-Provence Bouches-du-Rhône

La Pastorale d’Yvan Audouard. Mise en scène Juliette Subira, « la Pastorale » se conçoit avec des comédiens amateurs saint-rémois, petits et grands, qui prennent pour un soir l’habit et le rôle d’un santon de Provence.

Elle promet aux Saint-Rémois et aux visiteurs une soirée traditionnelle des noëls en Provence. Habillez-vous chaudement !



Historique de la Pastorale …

Le terme de pastorale fait assurément allusion aux bergers.

Il a été très employé au XVIIè siècle pour désigner la mode champêtre, liée à un certain retour à la campagne à laquelle se référaient volontiers les élites.

Les pastorales provençales se rapportent aussi aux mystères médiévaux qui représentaient déjà, au théâtre, des scènes inspirées de la bible.

Ce sont des représentations théâtrales jouées et chantées évoquant la naissance du Christ en Provence, au milieu du petit peuple et particulier des bergers.

La première de ce type attestée est celle d’Antoine Maurel, créée dans un patronage marseillais en 1844. Son succès fut si grand que cette œuvre fut constamment imitée, tout d’abord en langue provençale dans les premières pastorales, le petit peuple parle provençal tandis que les anges, le roi Hérode et les mages utilisent le français … et puis en français, comme c’est le cas dans la pastorale d’Yvan Audouard.



Le spectacle a lieu sur la place Favier, en plein air, et rassemble 60 bénévoles. La mise en scène est assurée par une professionnelle, Juliette Subira.



1ère représentation à 17h30

2ème représentation à 19h30 .

Place Favier Saint-Rémy-de-Provence 13210 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 92 16 27 martine.del.corso@orange.fr

English :

La Pastorale by Yvan Audouard. Directed by Juliette Subira, « La Pastorale » is created with amateur actors from Saint-Rémieux, young and old, who for one evening take on the costume and role of a Provençal santon.

German :

Die Pastorale von Yvan Audouard. Unter der Regie von Juliette Subira wird « La Pastorale » mit kleinen und großen Amateurschauspielern aus Saint-Rémois konzipiert, die für einen Abend das Gewand und die Rolle eines Santon de Provence annehmen.

Italiano :

La Pastorale di Yvan Audouard. Diretta da Juliette Subira, « La Pastorale » è concepita con attori dilettanti di Saint-Rémy, giovani e meno giovani, che per una sera assumono il costume e il ruolo di un santone provenzale.

Espanol :

La Pastorale de Yvan Audouard. Dirigida por Juliette Subira, « La Pastorale » está concebida con actores aficionados de Saint-Rémy, jóvenes y mayores, que durante una noche asumen el traje y el papel de un santón de la Provenza.

