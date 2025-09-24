La Pastorale Maurel Théâtre du Jeu de Paume Aix-en-Provence

La Pastorale Maurel

Dimanche 11 janvier 2026 de 15h à 18h30. Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-11 15:00:00

fin : 2026-01-11 18:30:00

Date(s) :

2026-01-11

Cette pièce théâtrale est la représentation anachronique et extrapolée en Provence de la naissance du Christ, accompagnée de maintes péripéties. Ce spectacle tout public est parlé et chanté en provençal.

La Pastorale Maurel est une excellente étude des mœurs de l’époque dont certaines sont encore conservées.

Les comédiens, tous amateurs, portent les costumes régionaux des années 1800-1830, en usage avant que le train à vapeur ne facilite l’acheminement de la mode parisienne à travers nos provinces.



Présentée en quatre actes, cette pièce, dans laquelle la représentation de la Nativité sert de prétexte à un enchaînement d’épisodes divertissants, s’achève par l’ultime rassemblement des personnages autours de la crèche. Elle vous plongera, bien au delà de l’esprit religieux et de la crèche toujours bien présents, dans la Provence du 19ie siècle. Celle des petits métiers, des places et des villages, de cette proximité, de cette solidarité immédiate qui a su si bien accueillir l’autre en ne perdant rien de sa culture ou de sa personnalité.



C’est au cœur de cette société avec ses joies, ses peines, ses espoirs et ses labeurs que la pastorale vous invite à vivre pendant près de quatre heures.



Appuyés par la présence d’un orchestre d’une quinzaine de musiciens, d’une chorale, les acteurs, chanteurs, danseurs, tous parfaitement habités par leurs personnages, évolueront dans une mise en scène complètement revisitée et parfaitement maîtrisée. Elle est l’œuvre d’une grande lignée d’artistes aixois. .

Théâtre du Jeu de Paume 21 Rue De l’Opéra Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

English :

In the setting of the Jeu de Paume theater, come and discover, live, the most performed play in Provence! Created in 1844, this show will be presented to you entirely in the Aix language

German :

Dieses Theaterstück ist eine anachronistische und in der Provence extrapolierte Darstellung der Geburt Christi, die von zahlreichen Abenteuern begleitet wird. Das Stück für alle Zuschauer wird auf Provenzalisch gesprochen und gesungen.

Italiano :

Questo spettacolo è una rappresentazione anacronistica ed estrapolata della nascita di Cristo in Provenza, accompagnata da molti colpi di scena. Questo spettacolo per tutte le età è parlato e cantato in provenzale.

Espanol :

Esta obra es una representación anacrónica y extrapolada del nacimiento de Cristo en Provenza, acompañada de numerosos giros. Este espectáculo para todas las edades está hablado y cantado en provenzal.

L’événement La Pastorale Maurel Aix-en-Provence a été mis à jour le 2025-09-24 par Office de Tourisme d’Aix en Provence