La Pastorale Maurel Espace Robert Ollive Allauch

La Pastorale Maurel

Samedi 17 janvier 2026 à partir de 14h30. Espace Robert Ollive 893 avenue Salvador Allende Allauch Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Début : 2026-01-17 14:30:00

fin : 2026-01-17

2026-01-17

Pour la 46e année consécutive, Lou Tiatre Dou Terraire d’Alau présente La Pastorale Maurel, chef-d’œuvre d’Antoine Maurel.

En 1842, l’abbé Julien, originaire du Logis-Neuf et alors vicaire de la paroisse Notre-Dame-du-Mont à Marseille, commande à ce jeune ouvrier miroitier de 29 ans une pastorale. Elle sera créée sur scène deux ans plus tard. Venez (re)découvrir ce spectacle vivant où les santons de la crèche prennent vie bergers dans un décor inspiré des collines d’Allauch, l’Aveugle et son fils, le Bohémien, le Rémouleur, le Meunier, les trois vieux râleurs, Jigè et Pistachié -les deux valets malicieux… Sans oublier les chœurs célestes accompagnés par deux pianos pour un seul pianiste, l’ânesse Ficelle , les moutons et les animaux de la ferme qui complètent la distribution. Une mise en scène haute en couleurs qui rend hommage à la richesse et à la musicalité de la langue provençale.



Informations pratiques

Par l’association Lou Tiatre Dou Terraire d’Alau

Placement libre

Sur réservation

Tarif plein 12€

Tarif réduit 6€



Renseignement

Maison du Tourisme

04 91 10 49 20 .

Espace Robert Ollive 893 avenue Salvador Allende Allauch 13190 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 10 49 20 tourisme@allauch.com

English :

For the 46th consecutive year, Lou Tiatre Dou Terraire d’Alau presents La Pastorale Maurel, Antoine Maurel’s masterpiece.

German :

Zum 46. Mal in Folge führt Lou Tiatre Dou Terraire d’Alau La Pastorale Maurel, das Meisterwerk von Antoine Maurel, auf.

Italiano :

Per il 46° anno consecutivo, Lou Tiatre Dou Terraire d’Alau presenta La Pastorale Maurel, un capolavoro di Antoine Maurel.

Espanol :

Por 46º año consecutivo, Lou Tiatre Dou Terraire d’Alau presenta La Pastorale Maurel, obra maestra de Antoine Maurel.

