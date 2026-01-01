La Pastorale Maurel Rue du 8 mai 1945 Alleins

La Pastorale Maurel

Samedi 31 janvier 2026 à partir de 15h. Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-31 15:00:00

fin : 2026-01-31

Date(s) :

2026-01-31

L’Escolo de la Nerto vous présente la Pastorale Maurel, pièce de théâtre qui évoque la Nativité en Provence.

Vous retrouverez dans ce classique de la culture provençale (1844), tous les personnages hauts en couleurs de la crèche, associés aux textes plein d’humour d’Antoine Maurel.



Une buvette sera disponible sur place, ainsi que la vente d’oreillettes. .

Rue du 8 mai 1945 Le Bastidon Alleins 13980 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 59 38 79

English :

L’Escolo de la Nerto presents the Pastorale Maurel , traditional play of Provence, about Nativity.

