La Pastorale Maurel Espace des Libertés Aubagne

La Pastorale Maurel

Dimanche 4 janvier 2026 à partir de 14h30. Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne Bouches-du-Rhône

Tarif : 12 – 12 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-04 14:30:00

fin : 2026-01-04

Date(s) :

2026-01-04

Le groupe l’Envèjo de Jouga désireux de maintenir et faire vivre les traditions provençales présente la Pastorale Maurel jouée et chantée en langue provençale.

Une vingtaine d’acteurs et quatre musiciens, tous bénévoles, font partager leur plaisir de donner vie à cette pièce qui relate l’annonce faite aux bergers de la naissance de Jésus et la mise en route de tous les personnages d’un village provençal vers la crèche. Les bergers, le rémouleur, le meunier, l’aubergiste, le trio des vieux, l’aveugle et son fils, le bohémien et son fils, les valets de ferme, tous animent avec verve les scènes lors de leur périple.



Le public fidèle a le plaisir de retrouver les airs bien connus de tous et le nouveau public quant à lui est conquis par l’immersion dans ce monde provençal.



Pour en permettre la bonne compréhension, une traduction simultanée en français est projetée. .

Espace des Libertés Avenue Antide-Boyer Aubagne 13400 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 6 64 89 92 96

English :

The group l’Envèjo de Jouga , eager to maintain and keep alive the Provençal traditions, presents the Pastorale Maurel played and sung in Provençal language.

