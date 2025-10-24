La pastorale Maurel Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren Marseille 13e Arrondissement

La pastorale Maurel

Du samedi 10 au dimanche 11 janvier 2026 à partir de 15h. Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-01-10 15:00:00

fin : 2026-01-11

Date(s) :

2026-01-10

La Pastorale Maurel, pièce théâtrale et musicale, se situe au cœur d’un village de chez nous.

La pastorale raconte le pèlerinage des provençaux vers Bethléem. C’est l’annonce de la naissance du Christ faite aux bergers, li pastre (d’où Pastorale ), qui préviennent à leur tour les gens du village. Entre étonnement, doute et espoir, chacun des personnages hésite mais tous préparent leur présent pour le nouveau-né et se hâtent d’aller saluer l’Accouché.





Le spectacle est entièrement joué en provençal, mais même un parisien pourrait comprendre… Le talent et la passion des acteurs, la mise en scène et la présence des animaux, tout est réuni pour faire de ce spectacle provençal un événement universel à la portée de tous. .

Centre de culture provençale de Château-Gombert Roudelet Felibren 45 Boulevard Barra Marseille 13e Arrondissement 13013 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 91 68 66 95

English :

La Pastorale Maurel, a theatrical and musical play, is set in the heart of a local village.

German :

Die Pastorale Maurel, ein Theaterstück mit Musik, spielt im Herzen eines Dorfes bei uns.

Italiano :

La Pastorale Maurel, uno spettacolo teatrale e musicale, è ambientato nel cuore di un villaggio locale.

Espanol :

La Pastorale Maurel, obra teatral y musical, está ambientada en el corazón de un pueblo local.

