‘La Pastorale Maurel’ Salle Pierre Emmanuel Saint-Étienne-du-Grès

‘La Pastorale Maurel’

Dimanche 25 janvier 2026 à partir de 14h30. Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès Bouches-du-Rhône

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-25 14:30:00

fin : 2026-01-25

Date(s) :

2026-01-25

Le Groupe artistique de Barbentane propose Le Mystère de la naissance de Notre Seigneur Jésus Christ plus connu sous le nom de Pastorale Maurel , la plus renommée en Provence, écrite en 1844 par Antoine Maurel à Marseille.

Un récit mêlant traditions locales et récit biblique avertis par l’annonce faite aux bergers, les personnages de la crèche provençale se mettent en route vers Bethléem. En chemin, ils vivent des épisodes comiques et chantés. À l’arrivée à l’étable, les miracles s’accomplissent les conflits s’apaisent, les infirmités disparaissent, l’enfant perdu est retrouvé et même le bohémien est touché par la grâce.



Une pastorale en langue provençale surtitrée en français. .

Salle Pierre Emmanuel 59, Av. de la République Saint-Étienne-du-Grès 13103 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 49 16 46

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

The Barbentane Artistic Group presents ‘The Mystery of the Birth of Our Lord Jesus Christ’, better known as ‘Pastorale Maurel’, the most famous in Provence, written in 1844 by Antoine Maurel in Marseille.

L’événement ‘La Pastorale Maurel’ Saint-Étienne-du-Grès a été mis à jour le 2026-01-09 par Régie Tourisme de la CC Vallée Des Baux-Alpilles