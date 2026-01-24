La Pastourelle, 26ème édition Le Foirail Salers

La Pastourelle, 26ème édition

Le Foirail Chapiteau Salers Cantal

Tarif : 20 – 20 – 80 EUR

(Trail grand cirque 62€, trail Pastou 40€, relais 54€, buronnière 19€, Challenge 82€ Raid VTT 36/38€, VVT des sources 26/28€, rdo VTT 20€ Rando Pastou 32€, rdo Pays de Salers 20€ Soirée pasta 25€, repas clôture 40€)

Début : Vendredi 2026-05-08

fin : 2026-05-09

2026-05-08

La Pastourelle 2000 se déroule au cœur de l’Auvergne au pays des vaches rouges du même nom SALERS. C’est une manifestation sportive emblématique qui combine plusieurs disciplines rando, VTT, courses. Des soirées sont mises en place.

Le Foirail Chapiteau Salers 15140 Cantal Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 71 40 71 34 lapastourelle.salers15@orange.fr

English : La Pastourelle, 26ème édition

The Pastourelle 2000 takes place in the heart of the Auvergne, in the land of the red cows of the same name, SALERS. This emblematic sporting event combines several disciplines: hiking, mountain biking and racing. Evening events are also organized.

L’événement La Pastourelle, 26ème édition Salers a été mis à jour le 2026-01-21 par Office de Tourisme du Pays de Salers