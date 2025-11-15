La patate d’or Foirail Saint-Martin-de-Crau

La patate d’or Foirail Saint-Martin-de-Crau samedi 15 novembre 2025.

La patate d’or

Samedi 15 novembre 2025 de 14h30 à 16h30. Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Début : 2025-11-15 14:30:00

fin : 2025-11-15 16:30:00

2025-11-15

Du rire et des vachettes

Cette manifestation taurine permet de clôturer en beauté la saison taurine. Voilà l’occasion de partager un moment de convivialité et d’humour en famille ou entre amis. Des situations cocasses inoubliables chaque année…. .

Foirail Arènes Louis Thiers Saint-Martin-de-Crau 13310 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 90 96 31 80

English :

Laughter and cows

German :

Lachen und Kühe

Italiano :

Risate e cowboy

Espanol :

Risas y vaqueros

