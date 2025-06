La Pâte invite Fiesta en el vacio & Sara Lehad *Duuu Paris 4 juillet 2025 17:00

La Pâte invite Fiesta en el vacio & Sara Lehad Vendredi 4 juillet, 17h00 *Duuu Paris

Gratuit en accès libre

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-07-04T17:00:00 – 2025-07-04T23:00:00

Fin : 2025-07-04T17:00:00 – 2025-07-04T23:00:00

La Pâte est une émission musicale pour nourrir les oreilles, proposée par Paul Lepetit pour *Duuu. Un concert live et une discussion pour tenter de comprendre comment chaque artiste procède à ce lent travail du pétrissage, comment de son imaginaire naissent la matière, l’ambivalence des rêveries et la beauté de son geste. Chaque concert est suivi d’un dj-set.

Le 4 juillet 2025, La Pâte reçoit Fiesta en el vacio & Sara Lehad à *Duuu / Folie N4, pour des concerts en public retransmis en direct.

—–

Fiesta en el vacío, c’est le titre d’un poème d’Alejandra Pizarnik et aussi le nom du projet solo de Luna María Cedrón. Initialement uniquement instrumental, sa musique est en mutation permanente. Ces derniers temps, Luna intègre de plus en plus d’éléments flamenco à sa musique. Guitare acoustique, rythmiques minimales, samples bruitistes, l’ensemble est dépouillé et laisse beaucoup de place au chant.

Sara Lehad est en thèse de recherche-création sous la co-direction du musicologue Makis Solomos et de la philosophe Ninon Grangé. Ses recherches, à cheval entre la philosophie féministe et les philosophies de la différence, notamment le mouvement de la déconstruction, visent à déconstruire sa propre pratique en prenant pour objet le matrimoine sonore qu’elle aborde à la fois comme sonorité de composition et comme spectre d’écoute. Elle travaille également dans ce sens, en construisant et en performant un dispositif de feedback de table, dont les réactions sonores passant du cri au presque rien, allégorise une certaine condition.

*Duuu Parc de la Villette 75019 Paris https://duuuradio.fr *Duuu Radio est un espace d'art radiophonique dédié à la création contemporaine.

© Sara Lehad & Fiesta en el vacio (Shape+ Plateform)