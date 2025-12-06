La patinoire à Saumur Saumur

La patinoire à Saumur

Place de la Bilange Saumur Maine-et-Loire

Début : 2025-12-11

fin : 2025-12-17

Cette année, Saumur enfile ses patins et vous invite à glisser en plein coeur de la magie de Noël !

Au milieu du Marché de Noël, une patinoire de 200 m² vous attend pour des rires, quelques pirouettes approximatives et de jolis moments partagés.

Une nouvelle façon de savourer l’hiver, entre éclats de joie et faux flocons parfaitement imaginaires. Alors, prêts à tenter votre figure la plus élégante ? Gants recommandés, bonne humeur obligatoire ! Que vous soyez débutant hésitant ou as de la glisse, chaque tour sur la glace devient une petite aventure féerique à vivre en famille ou entre amis.

PRECISIONS HORAIRES

Jeudi 11 décembre 2025 de 15h à 19h.

Vendredi 12 décembre 2025 de 15h à 20h.

Samedi 13 décembre 2025 de 10h à 13h et de 15h à 20h.

Dimanche 14 décembre 2025 de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Du lundi 15 au mardi 16 décembre 2025 de 15h à 19h.

Mercredi 17 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Jeudi 18 décembre 2025 de 15h à 19h.

Vendredi 19 décembre 2025 de 15h à 20h.

Samedi 20 décembre 2025 de 10h à 13h et de 15h à 20h.

Dimanche 21 décembre 2025 de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Lundi 22 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Mardi 23 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Mercredi 24 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 17h.

Jeudi 25 décembre 2025 de 15h à 19h.

Vendredi 26 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 20h.

Samedi 27 décembre 2025 de 10h à 13h et de 15h à 20h.

Dimanche 28 décembre 2025 de 10h à 13h et de 15h à 19h.

Lundi 29 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Mardi 30 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Mercredi 31 décembre 2025 de 11h à 13h et de 15h à 17h.

Jeudi 1er janvier 2026 de 15h à 19h.

Vendredi 2 janvier 2026 de 11h à 13h et de 15h à 19h.

Du samedi 3 au dimanche 4 janvier 2026 de 11h à 13h et de 15h à 19h. .

Place de la Bilange Saumur 49400 Maine-et-Loire Pays de la Loire +33 2 41 83 30 00 contact@saumur.fr

English :

This year, Saumur puts on its skates and invites you to glide right into the heart of Christmas magic!

