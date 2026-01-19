La patinoire d’Amboise 2026 Amboise

La patinoire d’Amboise 2026

Début : Vendredi 2026-02-07 09:00:00

fin : 2026-03-08 12:00:00

La patinoire éphémère d’Amboise s’installe du 7 février au 8 mars 2026 dans le centre-ville d’Amboise !

Tout un mois de glisse, d’animations et de soirées !

Inauguration de la patinoire le samedi 7 février 2026 matinée pour les enfants de 9h à 13h, spectacle sur glace à 18h, soirée Ice Dance de 19h30 à 22h.

Animations sportives les mercredis de 18h à 20h, en musique avec jeux et cadeaux à gagner.

Soirées festives à thèmes les samedis de 19h30 à 22h, en musique avec jeux et cadeaux à gagner.

Soirée de clôture le 08 mars de 18h à 20h.

Petite restauration sur place.

Gants obligatoires. .

Quai du Général de Gaulle Amboise 37400 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 6 12 68 92 14

English : Amboise ice rink 2026

The temporary ice rink in Amboise will be open from 7th February to 8th March 2026 in the town centre!

A whole month of skating, entertainment and evening events!

