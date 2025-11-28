La patinoire de Noël parvis du château d’Hausen actuelle mairie Hombourg-Haut

La patinoire de Noël

Début : Dimanche Dimanche 2025-11-28 11:00:00

fin : 2025-12-28 18:00:00

2025-11-28 2025-12-20 2025-12-21 2025-12-24 2025-12-26 2025-12-27 2025-12-28

Venez profiter des joies de la glisse sur une patinoire de véritable glace. Sessions de 20 minutes. Matériel fourni sur place. Chalets de petite restauration aux abords (boissons, saucisses, frites, pâtisseries, etc.). Gants obligatoires.Tout public

parvis du château d’Hausen actuelle mairie 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

Come and enjoy the joys of sliding on a real ice rink. 20-minute sessions. Equipment provided on site. Refreshment stands nearby (drinks, sausages, French fries, pastries, etc.). Gloves required.

German :

Genießen Sie die Freuden des Gleitens auf einer Eisbahn aus echtem Eis. Sitzungen von 20 Minuten. Die Ausrüstung wird vor Ort bereitgestellt. Kleine Imbissbuden in der Nähe (Getränke, Würstchen, Pommes frites, Gebäck usw.). Handschuhe sind Pflicht.

Italiano :

Venite a provare il piacere di scivolare su una vera pista di ghiaccio. Sessioni di 20 minuti. Attrezzatura fornita in loco. Sono disponibili spuntini e bevande (bibite, salsicce, patatine, dolci, ecc.). Guanti obbligatori.

Espanol :

Ven a disfrutar del placer de deslizarte sobre una auténtica pista de hielo. Sesiones de 20 minutos. Material proporcionado in situ. Refrigerios y tentempiés (bebidas, salchichas, patatas fritas, bollería, etc.). Guantes obligatorios.

