LA PATINOIRE DE TOULOUSE Place du Capitole Toulouse
LA PATINOIRE DE TOULOUSE Place du Capitole Toulouse jeudi 27 novembre 2025.
LA PATINOIRE DE TOULOUSE
Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse Haute-Garonne
Tarif : 5 – 5 – EUR
5
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-27 10:30:00
fin : 2025-11-28 21:00:00
Date(s) :
2025-11-27 2025-12-30
La patinoire du marché de Noël place du Capitole est de retour !
Que vous soyez des patineurs confirmés ou débutants, venez profiter d’un moment de glisse convivial et féérique sur une surface glacée de 250 m² (un tapis glacier selon le procédé Ice World).
Bon à savoir
– Des chalets blancs sont positionnés autour de la zone pour les locations.
– À partir de 2 ans et demi. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte
– Fermeture temporaire le 29 décembre.
Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. 5 .
Place du Capitole PLACE DU CAPITOLE Toulouse 31000 Haute-Garonne Occitanie
English :
The ice rink at the Place du Capitole Christmas Market is back!
German :
Die Eislaufbahn auf dem Weihnachtsmarkt am Place du Capitole ist wieder da!
Italiano :
Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio del Mercatino di Natale di Place du Capitole!
Espanol :
Vuelve la pista de hielo del mercado navideño de la Place du Capitole
L’événement LA PATINOIRE DE TOULOUSE Toulouse a été mis à jour le 2025-11-24 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE