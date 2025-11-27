LA PATINOIRE DE TOULOUSE Place du Capitole Toulouse

LA PATINOIRE DE TOULOUSE

La patinoire du marché de Noël place du Capitole est de retour !

Que vous soyez des patineurs confirmés ou débutants, venez profiter d’un moment de glisse convivial et féérique sur une surface glacée de 250 m² (un tapis glacier selon le procédé Ice World).

Bon à savoir

– Des chalets blancs sont positionnés autour de la zone pour les locations.

– À partir de 2 ans et demi. Les enfants doivent être accompagnés d’un adulte

– Fermeture temporaire le 29 décembre.

Le programme complet des festivités de Noël est à retrouver sur le site de la Mairie de Toulouse. 5 .

English :

The ice rink at the Place du Capitole Christmas Market is back!

German :

Die Eislaufbahn auf dem Weihnachtsmarkt am Place du Capitole ist wieder da!

Italiano :

Torna la pista di pattinaggio sul ghiaccio del Mercatino di Natale di Place du Capitole!

Espanol :

Vuelve la pista de hielo del mercado navideño de la Place du Capitole

