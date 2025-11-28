La patinoire des tout p’tits lutins parvis du Château d’Hausen (actuelle mairie) Hombourg-Haut

La patinoire des tout p’tits lutins

Cette année, deux créneaux p’tits lutins sont réservés chaque semaine aux enfants jusqu’à 7 ans (accompagnés d’un adulte). Un temps sécurisé et ludique sur la patinoire des grands , idéal pour une première glisse toute en douceur. Gants obligatoires. Matériel fourni. Sessions de 20 minutes.Enfants

parvis du Château d’Hausen (actuelle mairie) 17 rue de Metz Hombourg-Haut 57470 Moselle Grand Est +33 3 87 90 53 53 accueil@tourismefreyming-merlebach.fr

English :

This year, two p’tits lutins slots are reserved each week for children up to 7 years of age (accompanied by an adult). A safe, fun time on the grown-up rink, ideal for a gentle first glide. Gloves compulsory. Equipment supplied. 20-minute sessions.

German :

In diesem Jahr sind jede Woche zwei P’tits lutins -Zeitfenster für Kinder bis 7 Jahre (in Begleitung eines Erwachsenen) reserviert. Eine sichere und spielerische Zeit auf der Eisbahn der Großen , ideal für ein erstes sanftes Gleiten. Handschuhe sind obligatorisch. Die Ausrüstung wird gestellt. Die Sitzungen dauern 20 Minuten.

Italiano :

Quest’anno, due slot p’tits lutins sono riservati ogni settimana ai bambini fino a 7 anni (accompagnati da un adulto). Un momento sicuro e divertente sulla pista grande , ideale per una prima delicata scivolata. Guanti obbligatori. Attrezzatura fornita. Sessioni di 20 minuti.

Espanol :

Este año, cada semana se reservan dos plazas de p’tits lutins para niños de hasta 7 años (acompañados por un adulto). Un momento seguro y divertido en la pista grande , ideal para un primer deslizamiento suave. Guantes obligatorios. Material proporcionado. Sesiones de 20 minutos.

