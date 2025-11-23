La patinoire du domaine de Forges Domaine de Forges Forges-les-Eaux
La patinoire du domaine de Forges Domaine de Forges Forges-les-Eaux dimanche 23 novembre 2025.
La patinoire du domaine de Forges
Domaine de Forges Avenue des Sources Forges-les-Eaux Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-23
fin : 2026-01-04
Date(s) :
2025-11-23
Jusqu’au 4 janvier 2026 venez vivre la magie londonienne sous la patinoire couverte dans le parc du Domaine de Forges !
Ouverte tous les jours de 11h à 19h, les vendredis et samedis profitez de la nocturne avec un DJ Set de 19h à 23h.
Profitez en famille, en couple ou entre amis de la patinoire installée dans le parc.
Tarif 8€ pour les adultes et 5€ pour les enfants .
Domaine de Forges Avenue des Sources Forges-les-Eaux 76440 Seine-Maritime Normandie +33 2 32 89 50 50
English : La patinoire du domaine de Forges
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement La patinoire du domaine de Forges Forges-les-Eaux a été mis à jour le 2025-11-07 par Office de Tourisme Forges-les-Eaux