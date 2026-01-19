La patinoire éphémère d’Autun Parc des exposition, l’Eduen Autun

La patinoire éphémère d’Autun

Parc des exposition, l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun Saône-et-Loire

Tarif : 7 – 7 – 7 EUR

Début : 2026-02-07 20:00:00

fin : 2026-02-21 23:00:00

La Ville d’Autun est heureuse d’annoncer le retour de la patinoire éphémère, l’un des temps forts de la saison hivernale. Installée au parc des expositions de l’Éduen, cette animation municipale accueillera petits et grands, pendant toute la durée des vacances d’hiver.

Un après-midi carnaval aura lieu avec surprises et mascotte ainsi que des soirées à thèmes le samedi:

– La soirée Gold avec DJ Liam NRD

– La soirée spéciale Saint Valentin avec Eklips

– la soirée givrée avec DJ Brice Event

Plus d’infos sur le site de la ville et à l’office de tourisme du Grand Autunois Morvan. .

Parc des exposition, l’Eduen 1 Avenue André Frénaud Autun 71400 Saône-et-Loire Bourgogne-Franche-Comté +33 3 85 86 80 38 dce@autun.com

