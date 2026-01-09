La patouille des pitchouns Sous la médiathèque La Haye
La patouille des pitchouns Sous la médiathèque La Haye lundi 9 février 2026.
La patouille des pitchouns
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye Manche
Début : 2026-02-09 09:30:00
fin : 2026-02-09 11:30:00
2026-02-09
Viens découvrir la pâte à patouille en famille, pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagner par un animateur professionnel. .
Sous la médiathèque Centre culturel La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr
