La patouille des pitchouns Sous la médiathèque La Haye

La patouille des pitchouns

Sous la médiathèque Centre culturel La Haye Manche

Début : 2026-02-09 09:30:00

fin : 2026-02-09 11:30:00

2026-02-09

Viens découvrir la pâte à patouille en famille, pour les enfants de 0 à 3 ans, accompagner par un animateur professionnel. .

Sous la médiathèque Centre culturel La Haye 50250 Manche Normandie +33 6 45 95 03 62 animationfamille@cocm.fr

