La Patouschuss SAINT-LARY-SOULAN Saint-Lary-Soulan

La Patouschuss

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan Hautes-Pyrénées

Début : 2026-02-21 19:00:00

fin : 2026-02-21

2026-02-21

3ème édition de la Patouschuss au Pla d’Adet, organisée par le club Saint-Lary Aure Montagne. Au programme ski de randonnée avec une boucle de 180 mètres de dénivelé, accessible à tous niveaux sur piste bleue, avec option randonnée-découverte ou parcours avec classement.

Distance 5 km D+ 180m

19h Départ

20h30 Animation, cadeaux, buvette et casse-croûte vous attendent à l’arrivée.

On vous attend nombreux pour cette belle fête du ski de randonnée en vallée d’Aure !

Pour les inscriptions, c’est par ici

https://pyreneeschrono.fr/evenement/patouschuss/ .

SAINT-LARY-SOULAN Pla d’Adet Saint-Lary-Soulan 65170 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 33 78 93

English :

3rd edition of the Patouschuss at Pla d?Adet, organized by the Saint-Lary Aure Montagne club. On the program: ski touring with a 180-meter-high loop, accessible to all levels on a blue run, with the option of a discovery tour or a graded course.

Distance: 5 km D+: 180m

7pm: Start

8:30pm: Entertainment, gifts, refreshments and snacks await you at the finish.

We look forward to seeing many of you at this great celebration of ski touring in the Aure valley!

