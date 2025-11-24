LA PATTE NORMANDE édition de Noël ! Atelier-boutique MOVI Fécamp
LA PATTE NORMANDE édition de Noël ! Atelier-boutique MOVI Fécamp lundi 24 novembre 2025.
LA PATTE NORMANDE édition de Noël !
Atelier-boutique MOVI 29B rue des Prés Fécamp Seine-Maritime
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi Vendredi 2025-11-24 08:30:00
fin : 2025-12-24 18:00:00
Date(s) :
2025-11-24
La Patte Normande accueille cet hiver une sélection de créateurs et producteurs normands.
Du 24 novembre au 24 décembre, venez découvrir 20 créateurs dans l’atelier-boutique de MOVI, non loin de la mâture, au 29 b rue des prés à Fécamp.
Du beau et du bon, de l’artisanat, du local, de la couleur, du made in Normandie, des saveurs, voilà les ingrédients qui seront réunis dans cette deuxième édition.
ANNIE GAZE PHOTOGRAPHE photographie
ATELIER BRIN D’ARGILE céramique
ATELIERS LINOU bougies
ATELIER DE L’HARMONIE luminaires et tapisserie d’ameublement
CAMICOU doudous funs
CARLOTILU illustrations feel-good
CÉDÉBÉ photographie poétique
CHARLOTTE ET ERNESTO biscuits artisanaux
FABRIK DE BULLES bières artisanales
FOREVER GREEN FAMILY créations bien-être
ISATIS bijoux en bois
JOLIE VIBE accessoires colorés
LENITA bijoux en verre recyclé
MAMAHONUA bijoux fins
MIELLACOEUR miel artisanal
MOVI illustrations souvenirs de Normandie
MR SMUGGLER linogravure
PEAU D’HARENG objets détournés
POLICHINELLE écussons et accessoires brodés
SAVON D’ICI savons et cosmétiques solides
ENTRÉE LIBRE
Adresse 29 b rue des prés 76400 FÉCAMP
Organisateur MOVI Normandie
Horaires Du 24 novembre au 24 décembre
Lundi au vendredi 8h30 16h30
Samedi 10h 18h
Dimanche 14 et 21 décembre 10h 17h .
Atelier-boutique MOVI 29B rue des Prés Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 00 20 79 jecontactemovi@gmail.com
English : LA PATTE NORMANDE édition de Noël !
German :
Italiano :
Espanol :
L’événement LA PATTE NORMANDE édition de Noël ! Fécamp a été mis à jour le 2025-11-17 par Office de tourisme Intercommunal de Fécamp