LA PATTE NORMANDE édition de Noël ! Atelier-boutique MOVI Fécamp

LA PATTE NORMANDE édition de Noël !

Atelier-boutique MOVI 29B rue des Prés Fécamp Seine-Maritime

Début : Vendredi Vendredi 2025-11-24 08:30:00

fin : 2025-12-24 18:00:00

2025-11-24

La Patte Normande accueille cet hiver une sélection de créateurs et producteurs normands.

Du 24 novembre au 24 décembre, venez découvrir 20 créateurs dans l’atelier-boutique de MOVI, non loin de la mâture, au 29 b rue des prés à Fécamp.

Du beau et du bon, de l’artisanat, du local, de la couleur, du made in Normandie, des saveurs, voilà les ingrédients qui seront réunis dans cette deuxième édition.

ANNIE GAZE PHOTOGRAPHE photographie

ATELIER BRIN D’ARGILE céramique

ATELIERS LINOU bougies

ATELIER DE L’HARMONIE luminaires et tapisserie d’ameublement

CAMICOU doudous funs

CARLOTILU illustrations feel-good

CÉDÉBÉ photographie poétique

CHARLOTTE ET ERNESTO biscuits artisanaux

FABRIK DE BULLES bières artisanales

FOREVER GREEN FAMILY créations bien-être

ISATIS bijoux en bois

JOLIE VIBE accessoires colorés

LENITA bijoux en verre recyclé

MAMAHONUA bijoux fins

MIELLACOEUR miel artisanal

MOVI illustrations souvenirs de Normandie

MR SMUGGLER linogravure

PEAU D’HARENG objets détournés

POLICHINELLE écussons et accessoires brodés

SAVON D’ICI savons et cosmétiques solides

ENTRÉE LIBRE

Adresse 29 b rue des prés 76400 FÉCAMP

Organisateur MOVI Normandie

Horaires Du 24 novembre au 24 décembre

Lundi au vendredi 8h30 16h30

Samedi 10h 18h

Dimanche 14 et 21 décembre 10h 17h .

Atelier-boutique MOVI 29B rue des Prés Fécamp 76400 Seine-Maritime Normandie +33 6 67 00 20 79 jecontactemovi@gmail.com

