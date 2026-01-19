La Paulée des Vins de Loire 2026

Chartres Eure-et-Loir

Début : Samedi 2026-03-22 10:00:00

fin : 2026-03-22 17:00:00

2026-03-22

Vignerons passionnés, bonnes bouteilles et gourmandises vous attendent lors du marché de La Paulée des vins de Loire qui célèbre ses 21 ans d’existence.

Vous découvrirez des dégustations de jeunes talents vignerons, désireux de partager leurs cuvées et leur passion. Un marché convivial avec les meilleures bouteilles des producteurs locaux, mais aussi des produits du terroir à savourer sur place. Des surprises exclusives, spécialement conçues pour fêter ce 21ᵉ anniversaire, dans une ambiance chaleureuse et authentique. Pour marquer cet anniversaire, Bertrand Jallerat aura l’honneur d’accueillir Mathieu Guibert, chef doublement étoilé du restaurant Anne de Bretagne. .

Chartres 28000 Eure-et-Loir Centre-Val de Loire

Enthusiastic winemakers, fine wines and gourmet treats await you at La Paulée des Vins de Loire market, celebrating its 21st anniversary.

