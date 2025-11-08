La Paulée du Schlossberg Kaysersberg Vignoble

La Paulée du Schlossberg Kaysersberg Vignoble samedi 8 novembre 2025.

La Paulée du Schlossberg

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble Haut-Rhin

Début : Samedi 2025-11-08 18:00:00

fin : 2025-11-08 23:30:00

2025-11-08

Partagez une soirée d’exception pour célébrer le Schlossberg dégustations, dîner étoilé et ambiance festive aux côtés des vignerons.

A l’occasion des 50 ans de la classification du Grand Cru Schlossberg, nous vous invitons à partager avec les vignerons* de ce terroir iconique une soirée conviviale et festive, à la mode d’une paulée.

Déroulement de la soirée:

A partir de 18h00: en guise d’apéritif, dégustation des Riesling Grand Cru Schlossberg du millésime 2023 et Bar à Huîtres

20h00: dîner dans la grand salle du Château, avec un menu concocté par nos chefs étoilés locaux Jérôme Jaegle (L’Alchémille*) et Olivier Nasti (La Table d’Olivier Nasti**), ainsi que les fromages du maître affineur Bernard Antony

Après le repas, l’ambiance festive se poursuit avec un DJ

Les vins seront offerts par les vignerons participants (grands formats et vieux millésimes au programme), et les convives sont aussi invités à ramener une bouteille de leur cave à partager avec leurs voisins de tablée!

*Vignerons participants (liste non définitive): Albert Mann, Bestheim, Binner, Bernhard, Kirrenbourg, Marcel Deiss, Paul Blanck, Trapet, Trimbach, Weinbach, etc. .

1 Grand Rue Kaysersberg Vignoble 68240 Haut-Rhin Grand Est +33 6 86 69 84 86

English :

Share an exceptional evening celebrating the Schlossberg: tastings, a star-studded dinner and a festive atmosphere alongside the winemakers.

German :

Erleben Sie einen außergewöhnlichen Abend zur Feier des Schlossbergs: Weinproben, Sterne-Dinner und festliche Stimmung an der Seite der Winzer.

Italiano :

Condividete una serata eccezionale per celebrare lo Schlossberg, con degustazioni, una cena stellata e un’atmosfera festosa insieme ai produttori di vino.

Espanol :

Comparta una velada excepcional para celebrar el Schlossberg, con degustaciones, una cena repleta de estrellas y un ambiente festivo junto a los viticultores.

