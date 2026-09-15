La pause broderie Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire
mardi 8 décembre 2026 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire
Informations pratiques
Saint-Lunaire
La pause broderie
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 14:00:00
fin : 2026-12-08 16:00:00
Date(s) :
2026-12-08
Après la couture et le tricot, un club broderie voit le jour !
Bienvenue à La pause broderie ! Un nouveau rendez-vous pour toutes celles et ceux qui aiment broder, créer et partager leur passion avec d’autres passionné·es.
Que vous soyez débutant·e ou déjà expert·e, venez vous initier ou vous perfectionner dans cette pratique créative, dans une ambiance conviviale !
Gratuit, sans inscription. .
Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13
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English :
L’événement La pause broderie Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme
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