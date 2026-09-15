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AGENDA · Saint-Lunaire

La pause broderie Centre culturel Jean Rochefort Saint-Lunaire

mardi 8 décembre 2026 · Centre culturel Jean Rochefort · Saint-Lunaire

Informations pratiques

Début
mardi 8 décembre 2026
Fin
mardi 8 décembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Centre culturel Jean Rochefort
Adresse
75, boulevard des Cap-Horniers
Ville
35800 Saint-Lunaire
Département
Ille-et-Vilaine
Tarif

Saint-Lunaire

La pause broderie

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire Ille-et-Vilaine

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-08 14:00:00
fin : 2026-12-08 16:00:00

Date(s) :
2026-12-08

Après la couture et le tricot, un club broderie voit le jour !

Bienvenue à La pause broderie ! Un nouveau rendez-vous pour toutes celles et ceux qui aiment broder, créer et partager leur passion avec d’autres passionné·es.

Que vous soyez débutant·e ou déjà expert·e, venez vous initier ou vous perfectionner dans cette pratique créative, dans une ambiance conviviale !

Gratuit, sans inscription.   .

Centre culturel Jean Rochefort 75, boulevard des Cap-Horniers Saint-Lunaire 35800 Ille-et-Vilaine Bretagne +33 2 99 46 08 13 

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English :

L’événement La pause broderie Saint-Lunaire a été mis à jour le 2026-09-10 par Dinard Côte D’Émeraude Tourisme

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