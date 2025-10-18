La pause ciné Les projections de la médiathèque Médiathèque René Couanau Saint-Malo

La pause ciné Les projections de la médiathèque

Médiathèque René Couanau 2 Rue Nicolas Bouvier Saint-Malo Ille-et-Vilaine

Début : 2025-12-20 10:30:00

fin : 2025-12-20

2025-12-20

La médiathèque vous propose de découvrir un film de son catalogue numérique Flow. Venez prendre une pause, un pot de pop-corn et installez-vous confortablement.

Synopsis un chat se réveille dans un univers envahi par l’eau où toute vie humaine semble avoir disparu. Il trouve refuge sur un bateau avec un groupe d’autres animaux. Mais s’entendre avec eux s’avères un défi encore plus grand que de surmonter sa peur de l’eau ! Tous devront désormais apprendre à dépasser leurs différences et à s’adapter au nouveau monde qui s’offre à eux…

Gratuit entrée libre. .

