La pause du mardi midi Yoga Rue Marcel Cachin Domérat
La pause du mardi midi Yoga Rue Marcel Cachin Domérat mardi 20 janvier 2026.
La pause du mardi midi Yoga
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat Allier
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-01-20 12:00:00
fin : 2026-01-20 14:00:00
Date(s) :
2026-01-20
Animé par Stéphane Signorini du Souffle Libre.
.
Rue Marcel Cachin Médiathèque Co-Libris Domérat 03410 Allier Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 70 09 10 00 co-libris@domerat.fr
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Hosted by Stéphane Signorini of Souffle Libre.
L’événement La pause du mardi midi Yoga Domérat a été mis à jour le 2026-01-13 par Montluçon Tourisme