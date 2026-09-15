Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

La Pause EMMAÜS : Après-midi couture

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-15 14:00:00

fin : 2026-09-15 17:00:00

Date(s) :

2026-09-15

Atelier créatif spécial Fête des mères.

Les enfants accompagnés d’un adulte. .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31

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English : La Pause EMMAÜS : Après-midi couture

L’événement La Pause EMMAÜS : Après-midi couture Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-05 par Brive Tourisme