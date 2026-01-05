La Pause EMMAÜS Atelier avec Zéro Déchet Brive Brive-la-Gaillarde
La Pause EMMAÜS Atelier avec Zéro Déchet Brive
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze
Début : 2026-01-09
fin : 2026-01-09
2026-01-09
Atelier bonnes résolutions pour bien commencer l’année, animé par Zéro Déchet Brive.
De 14h à 17h à La Pause Emmaüs. .
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31
