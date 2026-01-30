La Pause EMMAÜS Café-jeux avec le Gobelin Brive Brive-la-Gaillarde

La Pause EMMAÜS Café-jeux avec le Gobelin Brive

La Pause EMMAÜS Café-jeux avec le Gobelin Brive Brive-la-Gaillarde jeudi 19 février 2026.

La Pause EMMAÜS Café-jeux avec le Gobelin Brive

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19

Café-jeux spécial vacances animé par le Gobelin Brive.
de 14h à 17h.   .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : La Pause EMMAÜS Café-jeux avec le Gobelin Brive

L’événement La Pause EMMAÜS Café-jeux avec le Gobelin Brive Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-01-27 par Brive Tourisme