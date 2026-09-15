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La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne Brive-la-Gaillarde

jeudi 17 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde

La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne Brive-la-Gaillarde

Informations pratiques

Début
jeudi 17 septembre 2026
Fin
jeudi 17 septembre 2026
Adresse
1 avenue Erckmann Chatrian
Ville
19100 Brive-la-Gaillarde
Département
Corrèze
Tarif

Brive-la-Gaillarde

La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-17
fin : 2026-09-19

Date(s) :
2026-09-17 2026-09-19

Grande braderie d’automne sur tout et vêtements au sac.   .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31 

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English : La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne

L’événement La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-03 par Brive Tourisme

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