Informations pratiques

Brive-la-Gaillarde

La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-17

fin : 2026-09-19

Date(s) :

2026-09-17 2026-09-19

Grande braderie d’automne sur tout et vêtements au sac. .

1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31

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English : La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne

L’événement La Pause EMMAÜS: Grande braderie d’automne Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-03 par Brive Tourisme