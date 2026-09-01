AGENDA · Brive-la-Gaillarde
La Pause EMMAÜS : Pause coiffure sur RDV Brive-la-Gaillarde
mardi 29 septembre 2026 · Brive-la-Gaillarde
Informations pratiques
Brive-la-Gaillarde
La Pause EMMAÜS : Pause coiffure sur RDV
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde Corrèze
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-09-29 14:00:00
fin : 2026-09-29 17:00:00
Date(s) :
2026-09-29
Pause coiffure sur RDV.
De 14h à 17h à La Pause Emmaüs. .
1 avenue Erckmann Chatrian Brive-la-Gaillarde 19100 Corrèze Nouvelle-Aquitaine +33 5 55 86 12 31
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English : La Pause EMMAÜS : Pause coiffure sur RDV
L’événement La Pause EMMAÜS : Pause coiffure sur RDV Brive-la-Gaillarde a été mis à jour le 2026-09-05 par Brive Tourisme
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