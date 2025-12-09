La Pause Mimi fête Noël ! Sainte-Eulalie-d’Olt
route des 2 rives Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron
Début : 2025-12-19
fin : 2025-12-28
La Pause Mimi à Ste Eulalie d’Olt fête Noël !
ouverture du 19 au 28/12 de 16h30 à 21h30 en présence du Père Noël
avec Gaufres, Crêpes, Chocolat et vin chaud + petite restauration sur place ou à emporter .
route des 2 rives Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 6 43 30 88 97
La Pause Mimi in Ste Eulalie d’Olt celebrates Christmas!
