La Pause Mimi fête Noël ! Sainte-Eulalie-d’Olt

La Pause Mimi fête Noël !

route des 2 rives Sainte-Eulalie-d’Olt Aveyron

Début : 2025-12-19

fin : 2025-12-28

2025-12-19

La Pause Mimi à Ste Eulalie d’Olt fête Noël !

ouverture du 19 au 28/12 de 16h30 à 21h30 en présence du Père Noël

avec Gaufres, Crêpes, Chocolat et vin chaud + petite restauration sur place ou à emporter .

route des 2 rives Sainte-Eulalie-d’Olt 12130 Aveyron Occitanie +33 6 43 30 88 97

English :

La Pause Mimi in Ste Eulalie d’Olt celebrates Christmas!

